Datça olası afetlere hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Datça olası afetlere hazır

Datça olası afetlere hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Datça'da olası afet ve doğa olayları karşısında müdahalede bulunmak üzere oluşturulan Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nin tanıtımı gerçekleştirilen tatbikat ile yapıldı. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) Muğla İl Temsilcisi ve Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkez sorumlusu Barış Muştu tarafından tanıtımı yapılan eğitim merkezinin faaliyetleri hakkında çalışmalar tatbiki olarak gerçekleştirilen gösteriyle tanıtıldı. Tanıtım gösterilerine ilçe protokolü ve davetliler katıldı.

Tanıtım gösterileri sonrası açıklamalarda bulunan Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi sorumlusu Barış Muştu "Yaklaşık olarak Datça'da 3.5 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Teknik malzemeler konusunda eksiklikler vardı, bugün itibariyle bu eksikliklerimizi tamamladık. Datça' da hali hazırda 37 gönüllümüzle yaptığımız çalışmaların bugün tanıtımını gerçekleştirdik. Bu gösterilerle herhangi bir afet durumunda ekibimizle göreve hazır olduğumuzu gösterdik" dedi.

Gerçekleştirilen tatbikatta, yüksek binalardan yaralı kurtarma tanıtımı, enkaz altında kalan bir yaralının kurtarılması, yaralı afetzedenin taşınması ve sağlık ekiplerine teslim edilmesi çalışmaları sergilendi. Daha sonra ise eğitim merkezi bahçesine zeytin fidanı dikimi gerçekleştirildi. - MUĞLA

Datça olası afetlere hazır
Datça olası afetlere hazır
Datça olası afetlere hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi
Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Merih Demiral Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Datça olası afetlere hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 14:01:57. #1.14#

title