Datça'daki parkta banklar balyozla kırılıp, tahrip edildi
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Datça'daki parkta banklar balyozla kırılıp, tahrip edildi

04.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:26
Datça'daki parkta banklar balyozla kırılıp, tahrip edildi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde Atatürk Kent Parkı'nda bulunan 2 bankın balyozla kırılarak, tahrip edilmesi üzerine polis, soruşturma başlattı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde Atatürk Kent Parkı'nda bulunan 2 bankın balyozla kırılarak, tahrip edilmesi üzerine polis, soruşturma başlattı.

Datça ilçe merkezi Taşlık Plajı Ilıca mevkisinde bulunan Atatürk Kent Parkı'ndaki 2 bank, dün gece, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Tahrip edilen bankları görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine parka gelen polis ekipleri, sorumluların yakalanması için çalışma başlattı. Polisin, ayrıca olay yerinde bulunan balyozdaki parmak izlerini de inceleyeceği bildirildi.

Datça Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısında daha önce 'Kent Park' olan parkın ismi, CHP, AK Parti ve MHP'li üyelerin oy birliğiyle 'Atatürk Kent Parkı' olarak değiştirilmişti.

Datça'daki parkta banklar balyozla kırılıp, tahrip edildi
Datça'daki parkta banklar balyozla kırılıp, tahrip edildi
Datça'daki parkta banklar balyozla kırılıp, tahrip edildi
Datça'daki parkta banklar balyozla kırılıp, tahrip edildi
Datça'daki parkta banklar balyozla kırılıp, tahrip edildi
Datça'daki parkta banklar balyozla kırılıp, tahrip edildi
Datça'daki parkta banklar balyozla kırılıp, tahrip edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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