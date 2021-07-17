Datça'da yürüyüşe çıktıktan sonra ulaşılamayan kişi 3 saat sonra bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanda yürüyüşe çıkan ve ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan kişi, jandarma ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi Derneği (MAG-AME) ekibince bulundu.