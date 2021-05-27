Datça'da yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor
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Datça'da yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez - Haberler | Yerel

- Datça'da yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor Muğla'nın Datça ilçesinde yaz sezonu hazırlıkları kapsamında tekne ve yat limanı alanında çalışmalar devam ediyor.

- Datça'da yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde yaz sezonu hazırlıkları kapsamında tekne ve yat limanı alanında çalışmalar devam ediyor.

Datça' da yaz turizm hazırlıkları devam ediyor. Belediye tarafından izin verilen yat ve tekne bağlama alanında da yoğun hazırlık devam ediyor. Günlük olarak 30, 35 yatın bağlandığı limanda ki kış aylarında sökülen malzemeler tekrar yenileme işleminin ardından tekrar yerlerine takılıyor. Datça Belediyesi tarafından yatlar için elektrik ücreti olarak kilovat başına 3.5 TL, su ücreti olarak ton başına 20 TL, yat bağlama ücreti olarak büyüklüğüne göre 150 TL ile 450 TL arası ücret uygulanıyor. 01 Haziran tarihi ile hazırlıkların tamamlanacağı öğrenildi.

Datça'da yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor
Datça'da yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor
Datça'da yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor
Datça'da yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez

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