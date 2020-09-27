Datça'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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Datça'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

27.09.2020 10:03 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:06
Datça'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Datça ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Datça ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında park ve bahçelerde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada durdurulan B.A.E. (33) isimli şüphelinin üzerinden 3 parça halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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