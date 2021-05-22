Datça'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
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Datça'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

Datça'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Datça ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Datça'da denizden esen sert rüzgar etkisini sürdürüyor. Saatte 55-60 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Limanda demirli tekne ve yat sahiplerinin ise sert esen rüzgara karşı önlem aldıkları görüldü. Şiddetli rüzgarın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA

Datça'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
Datça'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
Datça'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
Datça'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
Datça'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Datça'da şiddetli rüzgar etkili oluyor - Haberler
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