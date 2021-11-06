DATÇA'DA SICAK HAVAYI FIRSAT BİLENLER PLAJLARA AKIN ETTİ

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kasım ayında güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti. Bazıları plajda yürüyüş yaparken bazıları ise denize girdi.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olarak ölçüldüğü Datça'da onlarca kişi denize girerek, sıcak havanın keyfini çıkardı. İlçede yaşamını sürdüren Ömer Piray (71), kasım ayının ilk yarısında ilçe sakinlerinin, 'sarıca yaz' olarak adlandırdıkları güneşli günlerin yaşandığını söyledi. Piray, "Hava, şu an çok güzel, çok rahat denize girilebiliyor. Deniz suyu yaz aylarını aratmıyor. Datça'da yaşamaktan mutluyum. Teşekkürler Datça" dedi.

Datça'ya ailesini ziyarete gelen, İzmitli emekli öğretmen Serpil Kocabey de (55), "Datça'ya hayranıyım. Annem ve ablam burada yaşıyor. Ben de zaman buldukça geliyorum. Kasım ayında denize girmek mükemmel" diye konuştu.