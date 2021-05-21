Datça'da karaya oturan lüks yat kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Datça'da karaya oturan lüks yat kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez - Haberler | 3. Sayfa

Datça'da karaya oturan lüks yat kurtarıldı Muğla'nın Datça ilçesinde kayalıklara çarparak karaya oturan lüks yat bulunduğu yerden çıkarıldı.

Datça'da karaya oturan lüks yat kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde kayalıklara çarparak karaya oturan lüks yat bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çaypo isimli 20 metrelik lüks yat Datça Palamutbükü açıkları Aslan Burnu mevkiinde kayalıklara çarparak karaya oturmuştu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri lüks yattaki 6 kişiyi güvenli bir şekilde kurtarmıştı. Olaydan sonra karaya oturan yatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Özel bir kurtarma firması tarafından başlatılan çalışmalarda lüks yat bulunduğu yerden çıkarıldı. Lüks yatın Bodrum'a götürülerek onarım ve bakım çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

Datça'da karaya oturan lüks yat kurtarıldı
Datça'da karaya oturan lüks yat kurtarıldı
Datça'da karaya oturan lüks yat kurtarıldı
Datça'da karaya oturan lüks yat kurtarıldı
Datça'da karaya oturan lüks yat kurtarıldı
Datça'da karaya oturan lüks yat kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez

Kaza yapan 15 yaşındaki genç, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü
Kaza yapan 15 yaşındaki genç, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü
45 yaşındaki sapığın istismar ettiği 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı
45 yaşındaki sapığın istismar ettiği 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı
Son dakika haber! İstanbul'da zincirleme kazada genç kadın şok yaşadı
Son dakika haber! İstanbul'da zincirleme kazada genç kadın şok yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Sibel Can Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Gökhan Töre Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Datça'da karaya oturan lüks yat kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:24:13. #1.11#

title