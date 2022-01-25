Datça'da kar yolları kesti

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Mesudiye-Palamutbükü yolunda ulaşımda aksaklıklar yaşandığı belirtilerek zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istendi.

Datça'da dün akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı, ilçenin yüksek kesiminde bulunan kırsal Mesudiye Mahallesi Hava Radar mevkisinde etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri yolda kaldı. Datça Belediyesi ekipleri, Mesudiye yolunda kar temizleme çalışması başlattı. Belediye yetkilileri bölgede iş makineleri ile kar temizleme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtirken, sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu.