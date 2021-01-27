Datça'da fırtına, cankurtaran kulesini devirdi
27.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:45
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan fırtınada, plajdaki cankurtaran kulesi devrildi.
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan fırtınada, plajdaki cankurtaran kulesi devrildi.
Datça'da, saat 05.00 sıralarında başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkan fırtınada Hastane Altı Plajı'ndaki ahşap cankurtaran kulesi devrildi. Kule, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL