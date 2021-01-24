Datça'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor
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Datça'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor

24.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:43

Muğla'nın Datça ilçesinde, alabora olan balıkçı teknesinden kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde, alabora olan balıkçı teknesinden kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Knidos Antik Kenti'ne yaklaşık 5 metre mesafede içinde 5 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin alabora olduğu ihbarı üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Teknedeki 4 kişinin kendi imkanlarıyla sahile çıktığı, bir kişinin kaybolduğu aktarılan açıklamada, "Olay mahalline derhal 2 sahil güvenlik botu, birer dalış timi ve sahil güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Kayıp kişinin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Denizde kaybolduğu belirtilen Yankı Kocabaş'ın (36) kuzeni Özlem Akgün, AA muhabirine, Kocabaş'ın arkadaşlarıyla balık tutmak için denize açıldığını söyledi. Tekne battıktan sonra arkadaşlarının kendi imkanlarıyla çıktığını, kuzeninin denizde kaybolduğunu anlatan Akgün, "Elbiseleri bulundu ama kendisine henüz ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

Sahile gelen Kocabaş'ın yakınları üzüntü yaşadı.

Denizden çıkan 4 kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Datça'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor
Datça'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor
Datça'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor
Datça'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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