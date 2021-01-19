Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 2021 projelerini anlattı
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Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 2021 projelerini anlattı

19.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:21

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 2021 yılı projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 2021 yılı projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye çok amaçlı bir salon yapmayı düşündüklerini söyledi.

Bu salonda çoğunlukla pazar yeri oluşturup bu şeklide kullanılmasının çok getirisi olacağını düşündüğünü belirten Uçar, şunları söyledi:

"Karaköy, Datça-Bodrum feribot seferlerinin olduğu bir mahallemiz. Köy ürünlerinin daha rahat satılabileceği, Bodrum'dan gelen tüketicinin Datça'da istediği ürünü taze alıp, kullanabileceğini düşünüyorum. Bunun için 2021 yılında Karaköy'deki çok amaçlı salonun mutlaka temelini atmak istiyorum. Kızlan mahallemizde bir halı saha projemiz var. Emecik mahallemizde de çok amaçlı bir salonu, hayırsever vatandaşlarla beraber hayata geçirmek istiyoruz. Orada da bu yatırımın temelini bu yıl atarız diye düşünüyorum. Tabi bizim asli görevimizden biri açılmayan yollarımızı, yapılmayan parklarımızı bütçemizin doğrultusunda yapmak. Vatandaşlarımızı yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarmak. Amacımız huzurlu bir toplum yaratmak."

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 2021 projelerini anlattı
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 2021 projelerini anlattı
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 2021 projelerini anlattı
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 2021 projelerini anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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