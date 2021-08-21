Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.21'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde, Datça'nın 35,21 kilometre açığındaki deprem, 5,25 kilometre derinlikte oldu.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil