Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı, Mehmet Çil - Güncel
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Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DATÇA, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 09.38'de, Ege Denizi açıklarında 7,34 kilometre derinliğinde ve Datça'ya 138,57 kilometre uzaklıkta deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem, Datça ilçe merkezi ile kırsal mahalleleri Yakaköy, Cumalı, Sındı, Mesudiye ve Yazıköy mahallelerinde hissedildi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Güncel

Deprem, Datça, 112, Güncel, Haberler

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