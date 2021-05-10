DASKUT gücüne güç katıyor
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DASKUT gücüne güç katıyor

DASKUT gücüne güç katıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) uluslar arası ağda örgüt yapılanmasını sürdürürken illerde ve ilçelerde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorKırsalda ulaşımın geç olduğu bölgelerde üyeliklerini tamamlayan DASKUT şimdi ise üyelerin tam donanımlı ve bilgili olması...

Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) uluslar arası ağda örgüt yapılanmasını sürdürürken illerde ve ilçelerde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Kırsalda ulaşımın geç olduğu bölgelerde üyeliklerini tamamlayan DASKUT şimdi ise üyelerin tam donanımlı ve bilgili olması için kolları sıvadı. Bu çalışmalardan birini de Keles'te sürdüren DASKUT geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitimler vererek üyelerini bilgilendirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde buradaki personelin ekipman anlamında da tam donanımlı olması açısından Keles Belediyesi ile çalışmalara başlayan DASKUT, Keles Belediye başkanı Mehmet Keskin ile iş birliği protokolü imzaladı.

Yapılan bu protokolle ihtiyaç durumunda zaman gözetmeksizin eğitim gören belediye personeli arama kurtarma yapabilecek ve sürekli eğitimler alabilecek. Bunun yanında Keles Belediyesi demirbaş ekipmanların sağlanması konusunda destek verecek ve aynı zamanda ihtiyaç durumunda da araç desteği sağlayacak.

DASKUT Başkanı Tuncay Meriçli, Keles ilçesinde dernek olarak çok hızlı ilerlediklerini ve bu konuda eğitimlerin de yerinde ve zamanında yapıldığını belirterek Keles'ten ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin'den tam destek aldıklarını belirterek teşekkür etti.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de "Daha önceleri böyle bir projemiz vardı fakat kiminle nasıl yapabiliriz diye düşünce içerisindeydik. İlçemizde yaşanan kaybolma ve yangın olayları karşısında yapılan müdahaleler zaman açısından bizim için son derece önemliydi ve şimdi bu durumu DASKUT girişimleri ile profesyonel bir şekilde gidermiş olduk. Kendilerine gerek personel gerek ekipman gerekse de araç konusunda desteklerimiz tam olacaktır" dedi. - BURSA

DASKUT gücüne güç katıyor
DASKUT gücüne güç katıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
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