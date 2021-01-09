Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar

Rize'de alacak verecek davası nedeniyle dövüp soydukları şahsı aracın bagajından çıkartıp ilçe merkezine bırakmak isteyen 3 kişi, devriye atan polis ekiplerine yakalandı. Şahıslar tutuklanırken, yaralı şahsın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Merkez mahallesinde alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden İlker Kavalcı isimli vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi demir borular ile darbetti.

BAGAJTAN ÇIKARIP ATACAKKEN POLİS FARK ETTİ

Sonrasında aracın bagajına koydukları Kavalcı'yı ilçe merkezinde bırakmak isteyen şahıslar araçtan inerek bagajı açtı. Bagajdan Kavalcı'yı indirdikleri sırada ise devriye otosu ile yoldan geçen polis ekipleri olayı fark ederek hemen müdahale etti.

TUTUKLANDILAR

Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan 3 kişi gözaltına altına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kavalcı'nın Rize Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı