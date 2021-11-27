Dark Souls 'Tüm Zamanların En İyi Oyunu' seçildi

Golden Joystick Ödülleri'nde Tüm Zamanların En İyi Donanımı olarak ilan edilen, bu da PC'lerin adlandırmak istediğiniz herhangi bir oyun konsolundan hem daha eski hem de onları geride bıraktığı onaylandı.

Gabe Newell'ın ödül kabul konuşmasında belirttiği gibi, "Oyuncular ve geliştiriciler, PC oyun donanımındaki bitmek bilmeyen yeniliklerden büyük ölçüde yararlandı."

Golden Joysticks'e göre bu, FromSoftware'in Doom, Half-Life 2, Minecraft, Halo:Combat Evolved, Grand Theft Auto 5, Portal ve Space dahil olmak üzere hayranların oy verdiği kategorideki diğer yarışmacıları geride bırakan 2011 yapımlı Aksiyon RPG Dark Souls'dur.

Dark Souls yönetmeni Hidetaka Miyazaki, yaptığı ödül konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Böyle harika bir ödül aldığınız için çok teşekkür ederim. Kullanıcının aday eserler arasından seçim yapması hala inanılmaz, ancak bunun büyük bir onur olduğunu hissediyorum."

"Ödül beni derinden etkiledi. İlginç ve değerli oyunlar yapmaya devam edeceğiz. Umarım dört gözle beklersin. Teşekkür ederim!"

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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