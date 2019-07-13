Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sarı, ziyaret kapsamında yönetici ve personellerle bir araya gelerek genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sarı, toplantıda, gelecek nesillere iyi eğitim verecek olanların eğitim ve öğretim camiası olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Doğru eğitimi büyük binalar değil, büyük insanlar verir. Güçlü bir şahsiyet olabilmek bizlerin kendimizi yetiştirmemizden geçiyor. Öğretmenlik çocuklara bir şey öğretmek değildir. Çocukların gelişimi öğretmenin gelişimine doğrudan bağlıdır. Çocukları ancak ve ancak kendimize yatırım yaparak zengin kılabiliriz. O yüzden bütün çocukların gözüne gözleri ve gülümsemeleri değmeden derse başlamaz. Bunun için öğretmenlerimizin daima yanlarında olmalıyız."

Kaynak: AA