Darende'de kar sevinci - Haberler
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Darende'de kar sevinci

İhlas Haber Ajansı / İsmet Hüseyin Uğur - Haberler | Yerel

- Darende' de kar sevinci Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

MALATYA (İHA) - - Darende' de kar sevinci

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Darende ilçesinde bir süredir etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Bugün öğle saatlerinde itibaren Malatya kent merkezinde başlayan kar yağışı yüksek kesimler ile ilçelerde etkili oluyor. Darende ilçesinde de etkisini artıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, çocuklar ise karın tadını çıkardı.

Yer yer 15 santimetreye ulaşan kar yağışının bir süre daha ilçe genelinde etkisini sürdürmesi beklenirken, karayolları ve belediye ekipleri ise karla mücadele çalışmalarına başladı.

Darende'de kar sevinci

Darende'de kar sevinci

Darende'de kar sevinci

İhlas Haber Ajansı / İsmet Hüseyin Uğur - Son Dakika Haberleri

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