Dardanel hangi ülkenin? Dardanel ton kimin?
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Dardanel hangi ülkenin? Dardanel ton kimin?

Dardanel hangi ülkenin? Dardanel ton kimin?
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Çekilen reklam filminin ardından gündem olan Dardanel Ton şirketine tepkiler büyüyor. Reklam filmiyle eleştirilerin odağı olan Dardanel Ton firması, Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. adıyla hizmet vermektedir. Türkiye merkezli olan firma 1984 yılında Niyazi Önen tarafından kurulmuş. Peki, Dardanel hangi ülkenin? Dardanel ton kimin?

DARDANEL HANGİ ÜLKENİN?

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. 1984 yıllarında Niyazi Önen adlı kişi tarafından kurulan ve Türkiye'nin ilk defa üretmiş olduğu konserve ton balığının üretimini sağlayan önemli bir kuruluştur. Köklü ve büyük bir firma olan Dardanel aynı zamanda Mr. No ve Baricci adlı markalar ile birlik bir takım sandviç ve atıştırmalık ürünleri de üretmektedir.

Şirketin adı Çanakkale'nin antik dönemdeki adı Dardanelya'dan gelmektedir. 1994 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan şirket 90'lı yıllarda büyük bir atılım yaparak ürün yelpazesine konserve yiyecekler ve hazır sandviçleri de ekledi.

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