Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
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Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı

Darbeci Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı'nın, Esed rejimiyle gizli görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Görüşmelerde Türkiye'ye karşı işbirliği gibi konular ele alındı.

11.03.2020 08:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 08:11
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı

Libya'nın doğusundaki darbeci Halife Hafter, işgal altında tuttuğu Bingazi'deki güçleriyle, Esed rejimiyle arasında diplomatik ilişki başlatan gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Hafter, Ocak ayının sonunda Atina'da gerçekleştirdiği görüşmelerden hemen sonra Şam'a gitti.

Şark'ul Avşat'ın haberine göre; Hafter'in, Esed rejimi askeri ve güvenlik yetkilileriyle görüşmede, ikili ilişkiler ile Türkiye'ye karşı işbirliği gibi konular ele alındı. Ayrıca Trablus merkezli Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası tanınırlığa sahip Fayez al-Serrac başkanlığındaki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin konuşulduğu belirtildi.

REJİM ASKERLERİ LİBYA'YA GÖNDERİLECEK

Hafter ve Esed gizli görüşmesinde Esed rejimi askerlerinin Libya'ya gönderilmesi, Libya'daki paralı asker ordusuna mühimmat sağlanması konuşuldu.

MISIR İSTİHBARAT BAŞKANI DA ŞAM'DA

Hafter'in ziyaretinden hemen önce Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Esed rejimi Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memluk'un Şam'da bir araya geldiği bildirildi. Bu ziyaretin gizli hedefinin Türkiye'ye karşı bir ittifak oluşturmak olduğu belirtildi. Memluk ve Abbas'ın yaptığı görüşmede Şam ve PKK/YPG terör örgütü arasında Türkiye'ye karşı ittifak oluşturma konusunun da ele alındığı iddia edildi.

HAFTER VE REJİM ARASINDA PROTOKOL ANLAŞMASI

Gizli ziyaretin hemen ardından, Hafter'e bağlı üst düzey yetkililer Şam'a ziyarette bulunmuş ve Esed rejimi ile 46 tane protokole imza atmıştı. Geçen hafta Salı günü de Libya'nın Şam Büyükelçiliği korsan bir şekilde, Trablus hükümetinin izni olmadan Hafter'e teslim edilmişti. Hafter'in korsan elçiliğinin açılışında konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad, Türkiye'yi ve UMH'yi hedef alan ifadeler kullanmıştı.

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