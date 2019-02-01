Darbeci Guaido'dan Rusya ve Çin'e Çağrı: Yönetim Değişikliği En Uygun Seçenek

Venezuella'da Devlet Başkanı Maduro'ya karşı kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido, ülkesinde iktidarın değişmesinin başlıca ticaret partnerleri olan Moskova ile Pekin'in işine yarayacağını söyledi.

'MADURO YATIRIMLARI KORUMUYOR'

Reuters'a konuşan Guaido "Rusya ile Çin için en uygun olan ülkede istikrar ve hükümetin değişmesi. Maduro, Venezuella'yı, kimsenin yatırımlarını korumuyor, bu ülkeler için iyi bir ortak değil" dedi.

'ÖNCEDEN VERİLEN SÖZLER TUTULACAK'

Moskova ile Pekin'le temas kurma giriminde bulunduğunu belirten Guaido, muhalefetin kazanması halinde Venezuella'nın başlıca kredi verenleri olan bu ülkelere yönelik önceden üstlenilen sorumluluklara bağlı kalacağını kaydetti.

Juan Guaido

NE OLMUŞTU?

Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.