Danny Welbeck kimdir? Danny Welbeck kaç yaşında? Danny Welbeck hangi takımlarda oynadı?
21.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:49
Arsenal'da forma giyen başarılı futbolcu kimdir? Danny Welbeck kaç yaşında? Danny Welbeck hangi takımlarda oynadı? Danny Welbeck boy ve kilosu nedir?
İngiliz golcü Danny Welbeck olarak bilinen başarılı futbolcu Danny Welbeck kimdir? Danny Welbeck kaç yaşında? Danny Welbeck hangi takımlarda oynadı?
DANNY WELBECK KİMDİR?
Danny Welbeck, 26 Kasım 1990 , İngiliz millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Arsenal'da forma giymektedir.
2008-2014 yılları arasında Manchester United'da oynayan Welbeck, 2014-15 sezonu başında 16 milyon £ karşılığında Arsenal'e transfer oldu. Arsenal'deki ilk UEFA maçında Galatasaray'a karşı hat-trick yapmıştır.
DANNY WELBECK BOY VE KİLOSU NEDİR?
Boy: 1.85
Kilo: 80
İngiliz golcü Danny Welbeck .
Arsenal,
Man. United,
Sunderland,
Preston