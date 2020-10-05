Danny Green kimdir? Danny Green kaç yaşında nereli? Danny Green hangi pozisyonda oynuyor? Danny Green hangi takımlarda oynadı?
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Danny Green kimdir? Danny Green kaç yaşında nereli? Danny Green hangi pozisyonda oynuyor? Danny Green hangi takımlarda oynadı?

05.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:36
Danny Green kimdir? Danny Green kaç yaşında nereli? Danny Green hangi pozisyonda oynuyor? Danny Green hangi takımlarda oynadı?

Basketbol gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Danny Green , sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Danny Green kaç yaşında nereli? Danny Green hangi pozisyonda oynuyor? Danny Green hangi takımlarda oynadı? Danny Green kimdir?

NBA'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Danny Green , spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Danny Green kimdir? Danny Green hangi takımlarda oynadı? Danny Green kaç yaşında nereli? Danny Green hangi pozisyonda oynuyor?

DANNY GRENN KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Haziran 1987 (33 yaşında)

Doğum yeri: New York, ABD

Boyu: 1,98 metre

Pozisyon: Şutör gard

Kulübü: Los Angeles Lakers

Numarası: 14

DANNY GRENN BASKETBOL KARİYERİ

Green Kuzey Carolina Üniversitesi'ndeki birinci sınıf öğrencisiyken basketbol takımında altıncı adam olarak forma giymiştir. İkinci sezonunda maç başına 5.2 sayı 2.8 ribaund ortalamaları tutturarak oynamıştır.

Danny Green Şutör gard ve Kısa forvet pozisyonlarında görev almaktadır. Kuzey Karolina Üniversitesinden mezun olmuştur. Danny Green ayrıca Atlantik Konferansında 1.000 puan, 500 ribaund, 250 asist, 150 üç sayı, 150 blok ve 150 top çalma barajını geçen tek basketbolcudur. 2013 NBA Finallerinde Miami Heat'te karşı attığı toplam 27 üçlükle Ray Allen'ın 23 üçlüklük rekorunu kırarak NBA tarihinde bir final serisinde en çok üçlük atan oyuncu olma unvanına erişmiştir.

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