Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık
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Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık

26.10.2020 10:14 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:41

Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takılan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Enes Batur'un kendisini sevmediği yönünde attığı tweetin hatırlatılmasıyla "Enes'de reddedilmişlik sendromu var, bana aşık o" dedi.

Yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran fenomen Danla Bilic, sohbet ettiği muhabirin "Enes Batur sizin için 'Danla Bilic'i sevmiyorum' diye tweet attı" demesi üzerine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.

"ENES'İ YILLARDIR REDDİYORUM"

Bilic, kendisi gibi fenomen olan Batur için "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var, reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor. Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor hak veriyorum ben olsam ben de bana aşık olurdum" dedi.

Danla Bilic'in bu sözlerinin ardından tüm gözler Enes Batur'a çevrildi ancak fenomenden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık

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Haber Yorumları (15)
ZEYNEP: Danla Biliç makyaj güzeli 1:50 boyundaki bir kıza kim aşık olabilir ki anca parası için olur ona bakarsanız enes Batur danla Biliç ten kat kat zengin
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BOŞ YAPIYORSUN: Sen yıllar önce var mıydın ki ?
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ALPER: İnanmayın Dalay sırf Enes baturdan prim yapmak için boş laflar sallıyor
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