Danla Bilic'in yeni sevgilisi Poyraz Teoman'ın mesleği şaşırttı
Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şu sıralar Dubai'de tatil yapıyor. Bilic, yeni sevgilisi Poyraz Teoman ile ilk kez mutluluk pozu verdi. Poyraz Teoman'ın mesleği ise herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar...
'Tatlıcı' sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra hayatına kimseyi almayan Danla Bilic'in aşk orucunu Poyraz Teoman ile bozduğu iddia edildi.
SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN AŞK KARESİ
Sosyal medya fenomeninin, "Suç ortağı" notuyla paylaştığı kare gündem oldu. İkili, aşk iddialarını yalanlamadı.
Snob Magazin'in haberine göre; Danla Bilic'in sevgilisi Poyraz Teoman'ın ekonomist olduğu öğrenildi.& ;
SOSYAL MEDYADA ÇOK AKTİF DEĞİL
Teoman'ın sevgilisi Danla Bilic'in aksine sosyal medyada çok aktif olmadığı öğrenildi.
Kaynak: Snob Magazin