Danla Bilic'in yeni sevgilisi Poyraz Teoman'ın mesleği şaşırttı
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Danla Bilic'in yeni sevgilisi Poyraz Teoman'ın mesleği şaşırttı

15.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:50
Danla Bilic'in yeni sevgilisi Poyraz Teoman'ın mesleği şaşırttı

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şu sıralar Dubai'de tatil yapıyor. Bilic, yeni sevgilisi Poyraz Teoman ile ilk kez mutluluk pozu verdi. Poyraz Teoman'ın mesleği ise herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar...

'Tatlıcı' sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra hayatına kimseyi almayan Danla Bilic'in aşk orucunu Poyraz Teoman ile bozduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN AŞK KARESİ

Sosyal medya fenomeninin, "Suç ortağı" notuyla paylaştığı kare gündem oldu. İkili, aşk iddialarını yalanlamadı.

Snob Magazin'in haberine göre; Danla Bilic'in sevgilisi Poyraz Teoman'ın ekonomist olduğu öğrenildi.& ;

SOSYAL MEDYADA ÇOK AKTİF DEĞİL

Teoman'ın sevgilisi Danla Bilic'in aksine sosyal medyada çok aktif olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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