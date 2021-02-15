Danla Bilic'in yeni sevgilisi Poyraz Teoman'ın mesleği şaşırttı

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şu sıralar Dubai'de tatil yapıyor. Bilic, yeni sevgilisi Poyraz Teoman ile ilk kez mutluluk pozu verdi. Poyraz Teoman'ın mesleği ise herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar...