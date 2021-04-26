Demet Akalın'ın yorumu kafa karıştırdı! Danla Bilic'in evlendiği iddiası sosyal medyayı salladı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in evlendiği iddiası kafaları karıştırdı. Bilic'in paylaştığı fotoğrafa "Evlendi mi" yorumunu yapan Demet Akalın, bir anda magazin gündemini değiştirdi. Ünlü şarkıcının o yorumuna Bilic'ten de yanıt gecikmedi.

Şöhretini Youtube'da çektiği makyaj videoları ile yakalayan Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sevgilisi Poyraz Teoman ile dolu dizgin aşkına devam ediyor.

"EVLENDİN Mİ" YORUMU KAFA KARIŞTIRDI

Şu sıralar tatil yapan çiçeği burnunda aşıklar, Tulum'un ardından Miami'ye geçti. Miami'de mağazaları dolaşırken çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşan Danla Bilic, kafaları karıştıran bir yorumla karşılaştı.Sosyal medya fenomeninin karelerin altına, "Evlendin mi" diye yorum atan Demet Akalın, bir anda magazin gündemini değiştirdi.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA EVLENİBİLİR

Kullanıcıların aklına o yorumdan sonra 'acaba evlendi mi?' sorusu gelirken çok geçmeden Bilic'ten yanıt geldi. Ünlü fenomen, Akalın'ın yorumuna, "Yok yok" diyerek yanıt verdi. Ancak ikilinin önümüzdeki aylarda evleneceği iddia edildi.

Kaynak: Snob Magazin