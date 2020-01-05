: Danimarka ve İsveç, Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı

05.01.2020 08:27 | Son Güncelleme: 05.01.2020 08:34

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından tansiyon giderek yükseliyor. İran'ın misilleme mesajları verdiği ABD'nin kontrolündeki pek çok bölge hedef alındı.

"PERSONELİN GÜVENLİĞİ İÇİN"

Sputnik'teki bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin cuma günü düzenlenen ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından İsveç ve Danimarka Irak'ta eğitim görevlerini durdurdu.

İsveç silahlı kuvvetler sözcüsü Kristina Swaan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Askeri bir göreve katılmak her zaman risklidir. Personelimiz çok iyi hazırlanmış olmasına rağmen, personelimizin güvenliği önceliklidir. Bu nedenle de görevimizi durdurduk."

EĞİTİM GÖREVİ DURDURULDU

70 asker ve subayı içeren İsveç misyonu, Ağustos 2015'te Irak'ın davetiyle Orta Doğu'ya gönderilmişti.

Ritzaus haber ajansı, Danimarka silahlı kuvvetlerinin, İçişleri Çözümü Harekatı'nın bir parçası olarak Irak birliklerinin eğitimini durdurduğunu açıkladı. Danimarka ayrıca NATO'nun krallığın 10 personeliyle temsil edildiği Bağdat'taki misyonuna katılımını da askıya aldı.

BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKININA 2 FÜZE ATILDI

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet katyuşa roketi atıldı. Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliği'nde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.

Yeşil Bölge'nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. Patlama sesleri duyulduğu esnada Bağdat semalarında da ABD helikopterleri görüldü.

5 KİŞİ YARALANDI

Yeşil Bölge yakınlarındaki Cedriye mahallesinde füzelerin isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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