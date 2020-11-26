Danimarka'da "zombi" vizon istilası
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Danimarka'da "zombi" vizon istilası

26.11.2020 10:50 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:57
Danimarka'da

Danimarka'da yeni tip corona virüsün mutasyona uğradığı gerekçesiyle öldürülen milyonlarca vizon toprağın altından yükselmeye başladı.

Söz konusu olay, ülkede yeni virüs salgınlarının artabileceği endişesine yol açtı. Danimarka geçtiğimiz haftalarda ülkedeki tüm vizonların itlaf edilmesi için çalışmalara başlamış ve 200'ü aşkın insanın Cluster-5 adı verilen mutant corona virüsle enfekte olduğunu duyurmuştu.

Danimarka'da 'zombi' vizon istilası

Tüyler ürpertici fotoğraflar, Danimarka'da corona virüs mutasyona uğradığı için öldürülen milyonlarca vizonun toplu mezarlardan yükselişini gösteriyor.

ARTIK TOPRAĞIN 2,5 METRE ALTINA GÖMÜLECEKLER

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NTV'nin haberine göre ülkenin ortasında yer alanHolstebro askeri kompleksindeki toplu gömü alanında yüzlerce hayvan leşi yeniden ortaya çıktı. Polis sözcüsü Thomas Kristensen, durumun çürüme sırasında oluşan gazlar nedeniyle cestlerin şişmesinin ardından meydana geldiğini söyledi. Kristensen, bundan böyle ölü hayvanların yeniden ortaya çıkmasını engellemek için vizonların toğrağın 1 metre altı yerine 2,5 metre altına gömeceklerini duyurdu. Diğer taraftan ortaya çıkan vizon ölülerinin üstüne toprak atıldı. Yetkililer, ölü hayvanlardan insanlara virüs bulaşma riskinin çok düşük olduğunu, ancak tedbir amaçlı olarak çitle çevireceklerini açıkladı.

Danimarka'da 'zombi' vizon istilası

SOSYAL MEDYADA HÜKÜMETE ZOMBİ VİZON TEPKİSİ

Bununla birlikte, Danimarkalılar ölü vizonların fotoğraflarını zombi vizon etiketi kullanarak sosyal medyada paylaşarak, hükümete tepki gösterdi.

17 MİLYON VİZON İTLAF EDİLİYOR

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka'da, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsün (Covid-19) vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 4 Kasım'da, hükümet tarafından kürkleri için çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı alındığı açıklanmıştı.

Danimarka'da 'zombi' vizon istilası

İSTİFA GETİRMİŞTİ

Hükümet, vizonların itlafına gerekçe olarak, geliştirilmekte olan Covid-19 aşılarının, mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olamayabileceğini sundu.Ardından Danimarka Tarım Bakanı Mogens Jensen, hükümetin gerekli mevzuatı yerine getirmeden çiftliklerdeki vizonlarının itlaf emrini vermesi suçunu üstüne alarak istifa etti.

Hükümet daha önce toplu katliamın hiçbir yasal dayanağı olmadığını kabul etmek zorunda kaldığı için, mezar yerleri Danimarka'da çoktan öfkeye neden oldu. Başbakan Mette Frederiksen, "Acelemiz olsa bile, yeni bir mevzuatın gerekli olduğu. Bunu açık bir şekilde belirtmeliydik. Bunun için özür dilerim" dedi. Ülkede çiftçilerin protestoları ise devam ediyor.

220'Yİ AŞKIN KİŞİ YENİ VİRÜSLE ENFEKTE OLDU

Bununla birlikte, geçen yılın Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen yeni tip corona virüs üç ay önce Danimarka'da vizon çiftliklerinde mutasyona uğradı. Ülkede 220'yi aşkın kişi Cluster-5 adı verilen mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsle enfekte oldu ve Kuzey Jutland'da yaşayan 250 bin kişi karantina altına alındı.

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