Danimarka'da gündem başka! Başbakan, gülme krizine girdi
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sirk filine iyi bir "emeklilik" sağlamak amacıyla hükümetin yapması gerekenleri anlatırken gülme krizine girdi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen parlamento oturumu sırasında adeta gülme krizine girdi.
KAHKAHAYI PATLATTI
Euronews'in haberine göre; Frederiksen, ülkede kalan son dört sirk filine iyi bir "emeklilik" sağlamak amacıyla hükümetin yapması gerekenleri anlatırken kendini tutamadı ve kahkahayı patlattı.
GÜNDEMLERİ VAHŞİ HAYVANLAR
Danimarka bu sene sonunda vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasını yasaklamaya hazırlanıyor.