Danimarka'da gündem başka! Başbakan, gülme krizine girdi

11.10.2019 09:39

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen parlamento oturumu sırasında adeta gülme krizine girdi.

KAHKAHAYI PATLATTI

Euronews'in haberine göre; Frederiksen, ülkede kalan son dört sirk filine iyi bir "emeklilik" sağlamak amacıyla hükümetin yapması gerekenleri anlatırken kendini tutamadı ve kahkahayı patlattı.

GÜNDEMLERİ VAHŞİ HAYVANLAR

Danimarka bu sene sonunda vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasını yasaklamaya hazırlanıyor.