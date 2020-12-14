Damla Sönmez ve Ushan Çakır ayrılığının perde arkası!
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Damla Sönmez ve Ushan Çakır ayrılığının perde arkası!

14.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:16
Damla Sönmez ve Ushan Çakır ayrılığının perde arkası!

Magazin dünyasında ayrılıklar tam gaz devam ediyor. Damla Sönmez, üç yıldır nişanlı olduğu Ushan Çakır'dan ayrıldı. Güzel oyuncunun, evlilik için beklemekten bıkıp usandığı ve bu yüzden aşkı bitirme kararı aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Karantina döneminde magazin dünyasında ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Hadise-Kaan Yıldırım aşkının bitmesinden sonra bir başka ayrılık haberi de evlilik hazırlığı yapan Damla Sönmez ile Ushan Çakır ikilisinden geldi.

ROMANTİK POZLARINI DA KALDIRDI

Güzel oyuncu Damla Sönmez, üç yıl önce nişanlandığı sevgilisi Ushan Çakır'la yollarını ayırdı. Sönmez'in, evliliklerinin bir türlü gerçekleşmemesi sebebiyle bıkıp usandığı ve aşkı noktaladığı öğrenildi. Güzel oyuncunun, sosyal medya hesabındaki aşk fotoğraflarını silmesi ve nişan yüzüğünü çıkarması da "Artık geri dönüş" yok olarak yorumlandı. (Takvim)

Kaynak: Snob Magazin

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