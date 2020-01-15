Damla Sönmez: "Sınırları aşmak önce içinizde başlıyor"

15.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:41

Kadınlara uzun yıllardır değerli olduklarını hatırlatan ve bu konuda yarattığı farkındalık ile değişim yaratan L'Oréal Paris'in kadınların sınırları kaldırmalarına yönelik farkındalık yaratmayı hedefleyen yeni kampanyasının yüzleri Türkiye A Milli Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ve ödüllü oyuncu Damla Sönmez oldu. Kendi alanlarında sınırları kaldıran ve başarılarıyla öne çıkan iki isim, hikayeleri ile ilham oldu.& ;

L'Oréal Paris'in "Sınırları Kaldır" projesi hakkında konuşan Eda Erdem Dündar, "Çekimler sırasında büyük keyif aldım. Sınırları kaldır benim için 'eğer sınırlar gitmek istediğin yere engel ise, hepsi senin aşman içindir. Dene ve denemekten vazgeçme. Ayağa kalk ve istediğin şeyi elde etmek için bir şeyler yapmaya başla' demek. Doğalım, güçlüyüm ve buna değerim" dedi.



