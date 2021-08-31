Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşmeye devam edeceğiz
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Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşmeye devam edeceğiz

Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşmeye devam edeceğiz
Hürriyet - Haberler | Magazin

Arkadaşıyla hasret gideren oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Arkadaşıyla hasret gideren oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ersubaşı, "Eski eşi Mustafa Cankeser'le barıştı" haberlerine açıklık getirdi: "Biz boşandıktan sonra görüşmeye devam ettik zaten. Sonuçta her şeyden önce anne ve babayız. Bir çocuğumuz var. Görüşeceğiz ve görüşmeye devam edeceğiz."

Oyuncu, estetik haberler için de "Ufak dokunuşları seviyorum. Kimseye de kulak asmıyorum, yaptırmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşmeye devam edeceğiz - Haberler Magazin
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