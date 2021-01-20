Damla Ersubaşı eridi! İşte güzel oyuncunu son hali

Oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 6.5 ayda 41 kilo veren Ersubaşı, bambaşka bir kimliğe büründü. İşte Ersubaşı'nın dikkat çeken değişimi...

Oyunculuğa 6 yaşında 'Yılan Hikayesi' dizisi ile başlayan, geçirdiği ameliyatın ardından 6,5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı, zayıflama süreci ve yaşadığı sıkıntılar hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

İşte Ersubaşı'nın açıklamaları:

"Diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu. 90 kiloydum, yüzde 45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı.

Kilolu olmam benim hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu. Doktora gittim, diyet yaptım, spor yaptım ama kilo veremedim. Son çare ameliyat olmaya karar verdim.





Kaynak: Snob Magazin