Damla Ersubaşı eridi! İşte güzel oyuncunu son hali
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Damla Ersubaşı eridi! İşte güzel oyuncunu son hali

20.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:50
Damla Ersubaşı eridi! İşte güzel oyuncunu son hali

Oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 6.5 ayda 41 kilo veren Ersubaşı, bambaşka bir kimliğe büründü. İşte Ersubaşı'nın dikkat çeken değişimi...

Oyunculuğa 6 yaşında 'Yılan Hikayesi' dizisi ile başlayan, geçirdiği ameliyatın ardından 6,5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı, zayıflama süreci ve yaşadığı sıkıntılar hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

İşte Ersubaşı'nın açıklamaları:

"Diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu. 90 kiloydum, yüzde 45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı.

Kilolu olmam benim hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu. Doktora gittim, diyet yaptım, spor yaptım ama kilo veremedim. Son çare ameliyat olmaya karar verdim.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ Vladimir Putin Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Damla Ersubaşı eridi! İşte güzel oyuncunu son hali - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:50:55. #1.15#
title