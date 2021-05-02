Damla Colbay sevgilisi Ali Osman Çiçek'le fotoğrafını ilk kez paylaştı
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Damla Colbay sevgilisi Ali Osman Çiçek'le fotoğrafını ilk kez paylaştı

Damla Colbay sevgilisi Ali Osman Çiçek'le fotoğrafını ilk kez paylaştı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kanal D'de ekrana gelen 'Hekimoğlu' dizisiyle adından söz ettiren Damla Colbay, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun, karedeki detayı dikkat çekti. İşte detaylar...

Kısa bir süre sonra final yapacak olan 'Hekimoğlu' dizisinden ayrılan Damla Colbay'dan bir ilk... Oyuncu, yaklaşık üç aydır birlikte olduğu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Ali Osman Çiçek'le ilk fotoğrafını paylaştı.

Instagram'dan kareyi yayınlayan oyuncunun, yaptığı bir detay dikkat çekti. Colbay, sevgilisini kalbine etiketlemesi, dikkat çekti.

Güneşin tadını çıkaran çiftten oyuncu, Haruki Murakami'nin, "Eğer birini tüm kalbinle seversen, yalnızca bir kişi olsa bile, hayatın kurtulmuş demektir" sözünü yazdı.

Kaynak: Snob Magazin

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