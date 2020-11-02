Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı

02.11.2020 16:42 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:45

Hatay'ın Belen ilçesinde dün yol kenarında tartıştığı gelini döven damat 'yağma' suçundan tutuklandı. Damadın gelini, takılan altınları almak için dövdüğü belirtildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde dün öğle saatlerinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, Fatma Ş. ile Hüseyin İ, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini, tokat atıp yumruklayarak dövdü. O anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ALTINLARI ALMAK İÇİN DÖVMÜŞ

Olayın ardından gelin Fatma Ş'nin şikayeti üzerine Hüseyin İ. gözaltına alındı. Hüseyin İ'nin, takılan altınları almak için Fatma Ş'yi dövdüğü bildirildi.

'YAĞMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün 'yağma' suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana İlham Aliyev Donald Trump Geert Wilders Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Çağla Şıkel Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Babel Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 17:45:13. #1.15#
title