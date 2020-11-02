Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde dün yol kenarında tartıştığı gelini döven damat 'yağma' suçundan tutuklandı. Damadın gelini, takılan altınları almak için dövdüğü belirtildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde dün öğle saatlerinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, Fatma Ş. ile Hüseyin İ, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini, tokat atıp yumruklayarak dövdü. O anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ALTINLARI ALMAK İÇİN DÖVMÜŞ

Olayın ardından gelin Fatma Ş'nin şikayeti üzerine Hüseyin İ. gözaltına alındı. Hüseyin İ'nin, takılan altınları almak için Fatma Ş'yi dövdüğü bildirildi.

'YAĞMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün 'yağma' suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ