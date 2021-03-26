Damadına kızan Alman dehşet saçtı: İki Türk ailenin oturduğu ev yandı
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Damadına kızan Alman dehşet saçtı: İki Türk ailenin oturduğu ev yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Malsch kasabasında, 88 yaşındaki Alman vatandaşın damadı ile yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle evini ateşe verdi.

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Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Malsch kasabasında, 88 yaşındaki Alman vatandaşın damadı ile yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle evini ateşe verdi. Olayda, iki Türk ailenin kaldığı bina da kullanılamaz hale geldi.

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Malsch kasabasında 4 kişilik Badur ve 3 nüfuslu Özgür ailesinin ikamet ettiği 3 katlı müstakil evde yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre yan binada oturan 88 yaşındaki Alman vatandaşın damadı ile yaşadığı sorun nedeniye evi ateşe verdiği belirtildi. Yangının kısa süredece Badur ve Özgür ailelerin kaldığı eve sıçradığı kaydedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başarırken, yangında iki kişinin yaralandığı ifade edildi. Yangının çıkmasına neden olan ve olay yerinden kaçan 88 yaşındaki ismi açıklanmayan ev sahibi Alman vatadanşının polis tarafından göz altına alındığını kaydedildi.

"DAMADI İLE SORUNLARI VARDI"

Evi yanan mağdurlardan gurbetçi Ercan Badur, yaşadığı olaydan son derece korktuklarını ifade ederek, 'Akşam ailecek yemekten sonra televizyon bakıyorduk bir anda komşumuz zile bastı. Binada yangın var, evi hemen boşaltalım dedi. Binada ben eşim iki çocuğum, alt komşum eşi ve bir çocuğu, yan komşumuz ev sahibinin kızı ve eşi kalıyordu" ifadelerine yer verdi.

"KOMŞULAR UYARMASAYDI YAŞAMIYORDUK"

"Duyduk ki ev sahibi 88 yaşındaki Alman vatandaşın damadı ile sorunları vardı" diyen Badur, "Damadına kızıp binayı ataşe vermiş. Panikle aşağı koştuk. Evin panjurları kapalıydı. Her taraf birden duman oldu. Ben evin giriş katındaki kapılardan birini açarak eşim ve iki çocuğumu dışarı çıkardım" ifadelerine yer vedrdi. Badur, itfaiyenin 7-8 dakika içeriside geldiğini kaydederek, "Daha sonra yangını söndürdü. Komşular uyanmasa belki şu an yaşamıyor olurduk? diye konuştu.

Damadına kızan Alman dehşet saçtı: İki Türk ailenin oturduğu ev yandı
Damadına kızan Alman dehşet saçtı: İki Türk ailenin oturduğu ev yandı
Damadına kızan Alman dehşet saçtı: İki Türk ailenin oturduğu ev yandı
Damadına kızan Alman dehşet saçtı: İki Türk ailenin oturduğu ev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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