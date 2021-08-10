Damada emzik, biberon, bulaşık önlüğü takıp, sağdıcın ayaklarını ve çoraplarını yıkattılar

Bilecik'te dünya evine giren gence arkadaşları yapmadığını bırakmadı.

Bilecik'te dünya evine giren gence arkadaşları yapmadığını bırakmadı. Düğün salonunda damada bulaşık önlüğü takıp, ağzına bir de emzik verdiler. Gecenin sonunda da sağdıcın ayaklarını ve çoraplarını yıkatırken, bol acılı, karabiberli ve tuzlu yumurta yaptırılıp yedirdiler.

Bilecik'te Uğur Baklacı ile Melike Ateş görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Eski gelenek ve göreneklerin de yaşatıldığı düğünde, damat ve arkadaşlarının Ege yöresine ait zeybek oyunu davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Gelin alıcı merasimine konvoydan sonra damadın arkadaşları Türk bayrağı ve meşaleler eşliğinde kız almaya gitti. Düğün salonunda kesilen pastanın ardından takı merasimine geçildiğinde, damadın yakın arkadaşları emzik, biberon, bulaşık önlüğü takarken, geline oklava gibi ilginç takılar takarak, misafirleri güldürdü.

Damada bol acılı, karabiberli ve tuzlu yumurta yaptırıp yedirdiler

Düğünün sonunda damadın evinin önüne gelen arkadaşları, görsel bir şov hazırlayarak damada büyük sürpriz yaptı. Damadın arkadaşlarınca meşalelerin ve maytapların yakıldığı evin önünde, damada bol acılı, karabiberli ve tuzlu yumurta yaptırılıp yedirilirken, damat Baklacı'nın konuşmakta zorluk çektiği ve adeta gözlerinden yaş geldiği ise dikkatlerden kaçmadı. Son olarak, sağdıcın ayaklarını ve çoraplarını yıkayan damat, ardından eve girerek yapılan adetlerden adeta kurtulmuş oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı