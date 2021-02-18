Dallas Mavericks - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Dallas Mavericks - Detroit Pistons maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Dallas Mavericks - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Dallas Mavericks - Detroit Pistons maçı gerçekleşecek. Peki, Dallas Mavericks - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DALLAS MAVERİCKS - DETROİT PİSTONS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Dallas Mavericks - Detroit Pistons maçı Dallas'da American Airlines Center'da oynanacak. Dallas Mavericks - Detroit Pistons maçı, ertelenen bir maç olduğu için Türkiye'de yayını olmayacak.

DALLAS MAVERİCKS - DETROİT PİSTONS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak Dallas Mavericks - Detroit Pistons maçı, Türkiye saatiyle 04.30'da başlayacak.