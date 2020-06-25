Dali Land Filmi
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25.06.2020 01:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 02:49
Yönetmenliğini Marry Harron üstlendiği ve senaryosunu Mary Harron ile birlikte Joh Walsh'un kaleme aldığı ünlü ressam Salvador Dali'nin hayat hikayesini konu edinen biyografi filmi Dali Land'in baş rollerini Ezra Miller, Tim Roth, Ben Kingsley, Lesley Manville ve Frank Dillane paylaşıyor.
Yönetmen: Mary Harron
Senaryo: Mary Harron, John Walsh
Oyuncular: Ezra Miller, Tim Roth, Ben Kingsley, Lesley Manville, Frank Dillane, Charles Alexander
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Dali Land
Yapımcı Firma: Zephyr Films
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Zephyr Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com