Rus uçağından orman yangınına tartışma yaratan müdahale! Suyu metrelerce uzağa bıraktı
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Rus uçağından orman yangınına tartışma yaratan müdahale! Suyu metrelerce uzağa bıraktı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ortaya çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahale ile başarıyla söndürüldü. Çalışmalar sırasında bir Rus uçağının alevlere uzak noktaya su bırakması bir vatandaş tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Yurdun dört bir tarafında ortaya çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin son açıklamasına göre 240 yangın başarıyla söndürülürken Muğla'daki 5 bölgede alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

RUS UÇAĞININ HAVADAN SU DÖKMESİ KAMERAYLA KAYDEDİLDİ

Muğla'nın Dalaman ilçesinde havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangın da havadan ve karadan yapılan başarılı müdahaleler sonucu söndürüldü. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir Rus uçağının havadan su atma işlemi saniye saniye görüntülendi.

METRELERCE UZAĞA DÖKMESİ TARTIŞMA YARATTI

Uçağın suyu yangın bölgesi yerine, alevlerin uzağındaki bir alana dökmesi sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Tartışma yaratan görüntülerde uçağın suyu, alevlerden metrelerce uzağa attığı görülüyor.

Rus uçağından orman yangınına tartışma yaratan müdahale! Suyu metrelerce uzağa bıraktı
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Emre İliksiz
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