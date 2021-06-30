Dalaman'daki kağıt fabrikası mühürlendi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren Mopak Kağıt Fabrikası mühürlenerek, faaliyeti durduruldu.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren Mopak Kağıt Fabrikası mühürlenerek, faaliyeti durduruldu.

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve söndürülemeyen yangın nedeniyle Ortaca ve Dalaman ilçelerinde oluşan duman nedeniyle hayatı olumsuz etkilenmesine sebep olduğu iddia edilen fabrikaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 milyon ceza yazılmış ve kapatılma kararı verilmişti. Dalaman Mopak Kağıt Fabrikası'na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararı ile çıkan yangın ve incelemeler sonucu ÇED raporunun süresiz iptali ve ruhsat iptali ile para cezası uygulanmış ve fabrika hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Dün gün boyu fabrikanın mühürlenme işlemi için uğraşıldı. Dün akşam saatlerinde Muğla Büyükşehir Zabıtası ekipleri, mühürleme yapılacak alana Dalaman Belediyesi zabıta ekipleri ve Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher ile emniyet güçleri nezaretinde geldi. Dış kapıda uzun süre içeriye alınmayan yetkililer mühürleme işlemi sırasında fabrika ile ilgili resmi muhatap bulamadı. Yetkililerin karşısına çıkan şahıslar, telefonla görüştükleri kişilerin talimatı ile fabrikanın mühürlenmesine engel olmaya çalıştı. Ayrıca fabrika yetkilileri görüntü almak isteyen basın mensupları hakkında da şikayetçi olacaklarını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri fabrikada mühürleme işlemi yaparak Dalaman Mopak Kağıt Fabrikası'nın faaliyetlerini durdurdu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı