Dakka'da gecekondu sakinleri için Kovid-19 aşı kampanyası başladı
AA / Md. Kamruzzaman - Haberler | Güncel
Aşı sırasında bekleyen vatandaşlar Aşılama çalışmaları Gecekondu bölgesinden detaylar DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'nın gecekondu bölgelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programı başlatıldı.
Aşı sırasında bekleyen vatandaşlar
Aşılama çalışmaları
Gecekondu bölgesinden detaylar DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'nın gecekondu bölgelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programı başlatıldı. Bölgede yaşayan halk koronavirüse karşı aşılanmak için sıraya girdi.