Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı, ilk soruda elenerek büyük hayal kırıklığı yarattı
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Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı, ilk soruda elenerek büyük hayal kırıklığı yarattı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı, "Caz yapmak hangi anlama gelen bir deyimdir?" sorusuna yanlış cevap verince ilk soruda yarışmaya veda etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Merve Kahraman, liseyi Robert Koleji'nde okuduktan sonra ABD'ye giderek 2 farklı üniversitede 3 anadal yaptığını belirtti.

Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı, ilk soruda elenerek büyük hayal kırıklığı yarattı

Eğitim hayatını anlatırken ekran başındakileri kendine hayran bırakan Kahraman, "Caz yapmak hangi anlama gelen bir deyimdir?" sorusuna "Israr beklemek, isteksiz görünmek" cevabını verince ilk soruda elendi.

Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı, ilk soruda elenerek büyük hayal kırıklığı yarattı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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