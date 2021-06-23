Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı, ilk soruda elenerek büyük hayal kırıklığı yarattı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı, "Caz yapmak hangi anlama gelen bir deyimdir?" sorusuna yanlış cevap verince ilk soruda yarışmaya veda etti.