Dakikada 5 litre kan pompalıyor! Vücudumuzun temeli kalbe iyi bakmanın 4 yolu
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Dakikada 5 litre kan pompalıyor! Vücudumuzun temeli kalbe iyi bakmanın 4 yolu

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, kalp sağlığıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Nevrez Koylan, "Bu organ dakikada yaklaşık 5 litre kan pompalıyor ve bu kan bütün vücudun hem beslenmesini hem oksijen almasını sağlıyor. Bir şekilde hayatiyetin devam etmesini sağlıyor. Dolaysıyla bu organın iyi bakılması lazım. Bu aslında çok zor bir şey değil, genel sağlıklı yaşam kurallarının içinde gerçekleştirilebilir" diyerek kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken 4 maddeyi sıraladı.

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Dakikada 5 litre kan pompalıyor! Vücudumuzun temeli kalbe iyi bakmanın 4 yolu
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