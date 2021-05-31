Daire kavgasında ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı
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Daire kavgasında ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

Daire kavgasında ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Sinan Harmancı - Haberler | Güncel

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle kavga ettiği ağabeyi Vural Conba'yı (41), tabancayla vurarak öldüren Murat Conba (39), tutuklandı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle kavga ettiği ağabeyi Vural Conba'yı (41), tabancayla vurarak öldüren Murat Conba (39), tutuklandı.

Olay, cumartesi akşamı ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı binada farklı katlarda oturan Murat ve Vural Conba kardeşler, babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Conba, ruhsatlı tabancasıyla ağabeyi Vural Conba'ya ateş etti. Kanlar içinde kalan Vural Conba yere yığılırken, silah sesini duyanların haber vermesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vural Conba, kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde, yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Murat Conba, dün sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan Murat Conba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Daire kavgasında ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Harmancı

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