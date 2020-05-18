Dağlık alanda kadın ve oğluna jandarma ve AKUT'tan kurtarma operasyonu Antalya'da arazi aracıyla dağlık alana çıkan ve araçtan indiğinde ayağı burkulan kadın ve oğlu jandarma ve AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da arazi aracıyla dağlık alana çıkan ve araçtan indiğinde ayağı burkulan kadın ve oğlu jandarma ve AKUT ekiplerince kurtarıldı. Yurt dışında yaşayan ve Antalya'nın Kaş ilçesi Sarıbelen Mahallesine arazi bakmak için gelen Nurdan Torun ve oğlu Kaan Torun, dün 4x4 arazi aracıyla Göksarnıç mevkisine çıktı. Araçtan inen Nurdan Torun'un yürürken ayağı burkuldu. Oğlu Kaan Torun, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma timleri ve AKUT Kaş- Kalkan ekibinden 6 kişi sevk edildi. Nurdan Torun, oğlu ve araçları olay yerinden alınarak, Sarıbelen Mahallesi'ne getirildi. Buradan oğlu Kaan Torun'un kendi aracıyla Muğla'nın Fethiye ilçesindeki özel bir hastaneye götürdüğü Nurdan Torun tedaviye alındı. - ANTALYA Kaynak: İHA