Dağcılar Sivas'taki Sarissa Antik Kenti'nde kar üzerinde kamp yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dağcılar Sivas'taki Sarissa Antik Kenti'nde kar üzerinde kamp yaptı

25.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:15
Dağcılar Sivas'taki Sarissa Antik Kenti'nde kar üzerinde kamp yaptı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir grup dağcı, kar üzerine çadır kurup 2 gün kamp yaparak Sarissa Antik Kenti'ni tanıma fırsatı buldu.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir grup dağcı, kar üzerine çadır kurup 2 gün kamp yaparak Sarissa Antik Kenti'ni tanıma fırsatı buldu.

Dağcılar, Altınyayla ilçesine bağlı Başören Köyü Akkuzulu Mezrası'ndaki Hititlere ait Sarissa Antik Kenti civarında kamp kurdu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü mezrada, çadır kurarak kamp yapan dağcılar, tarihi bölgeyi keşfetti. Dağcılar, çektikleri ve sosyal medyada paylaştıkları videolarla da Sarissa'yı tanıttı.

Dağcılardan Zeki Söylemez, asıl amaçlarının Sarissa Antik Kenti'ni yerli ve yabancı turistlere tanıtmak olduğunu belirtti.

Kendilerine imkan sağlayan Altınyayla Kaymakamlığına teşekkür eden Söylemez, "Yıllardır dağcılık, doğa yürüyüşleri ve kamp yapıyoruz. Sarissa Antik Kenti, Hititler'den kalma çok eski ve mükemmel bir yer fakat tanıtıma ihtiyacı var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rus Türk Aralık İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dağcılar Sivas'taki Sarissa Antik Kenti'nde kar üzerinde kamp yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 16:18:32. #1.14#
title