Dağa kaçırılan kızına seslenen anne: Gel bize de bayram olsun artık
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Dağa kaçırılan kızına seslenen anne: Gel bize de bayram olsun artık

Dağa kaçırılan kızına seslenen anne: Gel bize de bayram olsun artık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de TUNCELİ'de 2015 yılında 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Alev'e teslim olması için bayram arifesinde çağrı yapan anne Güllü Turan, "Sensiz kaç bayram geçti, gel bize de bayram olsun artık. Devletine güven teslim ol sen masumsun hapis yatmazsın" dedi.

TUNCELİ'de TUNCELİ'de 2015 yılında 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Alev'e teslim olması için bayram arifesinde çağrı yapan anne Güllü Turan, "Sensiz kaç bayram geçti, gel bize de bayram olsun artık. Devletine güven teslim ol sen masumsun hapis yatmazsın" dedi.

Tunceli'de 2015 yılında Dersim Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüğü sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Alev için eylemini sürdüren Diyarbakır Anneleri'nden  Güllü Turan, bayram arifesinde kızına teslim olması için çağrı yaptı. 

'NE İSTEDİLER KUZUMDAN'Pertek ilçesine bağlı Karagüney köyündeki evinde kızının fotoğrafını ve okulda verilen takdir belgelerini eline alıp, geride bıraktığı eşyalarını koklayarak, gözyaşı döken Güllü Turan, "2015 yılında kızım okuldaydı. Bir cuma günüydü kızım gelmedi. Ortalığa düştük, sabaha kadar kapının önünde yavrumu bekledim. Sabah oldu babası Tunceli merkeze gitti. Okula gitmiş okuldakiler kızımızın eve gittiğini söylediler. Biz de kızımızın eve gelmediğini söyleyince ortalığa düştük. Sonra öğrendik ki Tunceli HDP binasına girmiş, eşim orda Melek adında birisiyle konuştu. O da kızınız buraya gelmemiş diyerek karakolun yolunu gösterdi. Bir türlü bulamadık kızımızı. Sonra duyduk ki HDP, kızımızı Kobani'ye yollamış. Allah onların bin belasını versin, Allah onları kahretsin. Ne istediler evladımızdan ne istediler kuzumdan, ne istiyorlar artık fakir fukaranın çocuğundan" dedi.'GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK'

Kızının evine döneceği gün bayram yapacaklarını anlatan Turan, "Yavrum yine bayram geldi, Anneler Günü geçti. Ben yavrumun sesini özlemişim. Ben yavrumun kokusunu özlemişim. Ben senin hasretinden ölmüşüm. Benim sesimi duyuyorsan gel yuvana bize de bayram olsun artık Alev'im. Kaç doğum günün, kaç Anneler Günü kaç bayram geçti. Kurban olurum, dön artık evine. Kızımı bulana kadar mücadeleme devam edeceğim. Annelere sesleniyorum, kimin evladı dağdaysa gelin birlik olalım evladımızı arayalım ve bulalım. Ben kızımı bulana kadar  vazgeçmeyeceğim, Diyarbakır'da çadırda bekleyeceğim. O zalimlerin elinden kaç gel, devletimizin adaletine teslim ol. Alev'im onlar seni büyütmedi, onlar seni beslemedi, onlar seni yetiştirmedi, onlar senin beşiğini sallamadı ki sana acısınlar. Seni düşünen sana acıyan benim kuzum. Senin hiçbir suçun yok. Devlet de seni affeder, ceza evine atmaz. Gelen teslim oluyor ve ceza almıyor. Devletimize ve adaletimize güven bebeğim" diye konuştu.


- Tunceli
Dağa kaçırılan kızına seslenen anne: Gel bize de bayram olsun artık
Dağa kaçırılan kızına seslenen anne: Gel bize de bayram olsun artık
Dağa kaçırılan kızına seslenen anne: Gel bize de bayram olsun artık
Dağa kaçırılan kızına seslenen anne: Gel bize de bayram olsun artık
Dağa kaçırılan kızına seslenen anne: Gel bize de bayram olsun artık
Dağa kaçırılan kızına seslenen anne: Gel bize de bayram olsun artık
Dağa kaçırılan kızına seslenen anne: Gel bize de bayram olsun artık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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