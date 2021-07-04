Dağ 2 oyuncuları kimler? Dağ 2 nerede çekildi?

Türk sinemasında önemli bir yer tutan Dağ 2 filmi bugün TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki, Dağ 2 oyuncuları kimler? Dağ 2 nerede çekildi? Dağ 2 filmi konusu nedir?

2016 yapımı drama türü Dağ 2 filmi TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dağ 2 filminin başrollerini Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar paylaşıyor. Dağ 2 film konusu nedir? Dağ 2 izle! Dağ 2 film oyuncuları kimdir? İşte Dağ 2 film konusu ve oyuncu kadrosu!

DAĞ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Devam filmi olmakla birlikte izleyicilerine bağımsız bir hikâyeyi konu eden Dağ 2'de sınır ötesi gizli operasyonlara gönderilen yedi kişilik bir timin, "Fırtına Getiren"in öyküsü anlatılıyor. İki can dostu Oğuz ve Bekir'in ilk saha görevine gittikleri Irak'ta 7 bordo bereli ölümle dans ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destekleriyle, gerçek silahların yanı sıra ordunun helikopter ve uçaklarının da kullanıldığı Dağ 2, gerçek silah ve ordu ekipmanlarının kullanıldığı ilk ve tek Türk filmi oldu. Filmde ayrıca TSK'da görev yapan gerçek askerler de rol aldı.

DAĞ 2 OYUNCULARI

Dağ 2 filminin oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Buse Varol, Atıf Emin Benderoğlu, Eylül Arular, Açelya Özcan, Ozan Ağaç ve Ahmet Pınar yer alıyor.